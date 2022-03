Ahuntsic-Cartierville: C’est le temps des inscriptions aux camps de jour

Certes, les rues sont encore parfois enneigées… Mais les inscriptions aux camps de jour pour la relâche estivale sont ouvertes. Les parents qui résident à Ahuntsic peuvent s’y mettre!

L’arrondissement compte sept structures partenaires «conformes par l’Association des camps de jour du Québec». Elles sont réparties autour de huit points de service et seront ouvertes de la fin juin à la mi-août.

Les jeunes de 6 à 13 ans pourront participer à des «jeux, baignade, pique-niques, sports collectifs, loisirs scientifiques, ateliers, événements spéciaux et bien plus encore», annonce la mairie d’arrondissement.

Les inscriptions: mode d’emploi

Ces camps de jours pourront accueillir les enfants de 4 à 13 ans de 9h à 15h30, pour un tarif de 90$ par semaine. Un service de garde est proposé pour 50$ par semaine. Ils fonctionneront du lundi au vendredi.

Pour les inscriptions, c’est très simple. Il suffit de se munir de la carte d’assurance-maladie de l’enfant, de deux photos récentes (format passeport) et du numéro d’assurance sociale du parent ou du tuteur(trice) qui recevra le reçu d’impôt. Il est possible de s’inscrire en ligne dès aujourd’hui, ou en personne les 9 et 10 mai.

Pour plus d’informations : montreal.ca/ahuntsic-cartierville.