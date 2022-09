L’école Sophie-Barat, un enjeu électoral dans Maurice-Richard

Alors que la candidate de la Coalition avenir Québec dans Maurice-Richard, Audrey Murray, indique qu’elle comptait faciliter le projet de réhabilitation de l’école Sophie-Barat, le candidat libéral, Jonathan Marleau, accuse le gouvernement sortant d’avoir cafouillé dans ce dossier.

La candidate caquiste s’est engagée, par voie de communiqué, à «accompagner l’ensemble des intervenants impliqués» afin de mener à terme ce projet, qui figure déjà dans la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (loi 66) et dont le dépôt du dossier d’affaires est prévu pour 2023.

Ce projet consiste notamment à reconstruire une aile du bâtiment qui risque de s’effondrer, mais également d’agrandir l’établissement. Québec a déjà accordé un financement de 100 M$ pour ces travaux.

«Je m’engage fermement à être une facilitatrice afin de dénouer les nœuds administratifs et pour en accélérer la concrétisation, partage-t-elle. Il est impératif que les jeunes, le personnel et les parents puissent être rassurés et avoir l’heure juste sur le calendrier des travaux et les mesures d’atténuation.»

Le Parti libéral du Québec (PLQ), qui avait remporté la circonscription en 2018, déplore la vitesse avec laquelle le gouvernement a agi dans ce dossier.

«Si c’était vraiment une priorité pour la CAQ, à cette étape-ci ce serait déjà fait, avance Jonathan Marleau, candidat libéral qui espère succéder à Marie Montpetit. Il y a des annonces qui ont eu lieu, mais les suivis n’ont pas été faits adéquatement pour que les choses se réalisent.»

Le candidat propose aussi de mener à terme les travaux de réhabilitation, mais également l’avènement d’une nouvelle école dans le quartier afin de désengorger l’école Sophie-Barat, le seul établissement secondaire francophone du secteur.

La première étape des travaux, soit ceux de réhabilitation et de stabilisation du bloc A du bâtiment, devrait débuter cet automne.