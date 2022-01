Un atelier pour encourager l’alphabétisation précoce des enfants

L’organisme à but non lucratif Bienvenue à NDG et le service MinibiblioPLUS invitent les parents à participer à un atelier virtuel sur l’alphabétisation précoce des enfants. L’objectif est d’apprendre des astuces pour promouvoir l’alphabétisation précoce de son enfant, à la maison, dès le plus jeune âge et même avant son entrée à l’école.

Souvent, les parents ne savent pas qu’ils peuvent commencer à lire des contenus à leurs enfants lorsqu’ils sont très jeunes, voir même des bébés. Pourtant, la littératie précoce commence alors que l’enfant ne sait encore ni lire ni écrire. Les activités d’éveil à la lecture comme la lecture à haute voix, les comptines, et les chants lui permettent de développer naturellement le plaisir de la lecture, et son désir d’apprendre à lire et à écrire, lors d’activités quotidiennes informelles.

Cet atelier se tiendra le jeudi 3 février prochain à 17h, l’inscription est obligatoire et il est possible d’envoyer toutes ses questions par courriel à enfance@bienvenuendg.ca.

Au cours de cet atelier, les parents pourront aborder les notions de compétences en littératie précoce, le développement de l’enfant, les pratiques à privilégier, et comment maîtriser les qualités d’un bon conteur. Des activités et des suggestions de livres adaptés seront également proposées.

Cet atelier sur l’alphabétisation précoce est organisé par Bienvenue à NDG, un organisme à but non lucratif travaillant auprès des familles nouvellement arrivées à Notre-Dame-de-Grâce, dans un but de faciliter leur processus d’intégration dans la communauté et la société d’accueil. Une séance possible grâce à la collaboration de la bibliothèque Fraser-Hickson, qui fournit des services gratuits à la communauté montréalaise depuis 1885, et le service minibiblioPLUS, qui cherche à faciliter l’accès à des livres de qualité, à offrir des services d’animation et à promouvoir l’importance de la lecture, dans le développement des enfants.