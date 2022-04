Hausse de 2,6 % des tarifs d’électricité pour Westmount

La Ville de Westmount annonce que les tarifs d’électricité vont enregistrer une hausse de 2,6 % à partir du 1er avril 2022.

Cette augmentation est prévue par la Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité, et correspond à la variation de l’indice des prix à la consommation au Québec entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, avec l’exclusion faite pour les boissons alcoolisées, des produits du tabac et du cannabis récréatif.

Pour obtenir plus d’information sur sa facturation avec Hydro Westmount, il est possible de visiter le site Internet westmount.org/hydro-fr.