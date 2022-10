Un deuxième appel de propositions pour le site Namur-Hippodrome

Quelques semaines après avoir lancé un premier appel à candidatures auprès d’organismes sans but lucratif pour un terrain du site Namur-Hippodrome, la Ville de Montréal met en vente un second lot, cette fois-ci destiné aux promoteurs privés.

Le terrain en question est situé à l’intersection de la rue Jean-Talon et de l’avenue Clanranald. D’une superficie de 4 200 mètres carrés, il sera vendu au coût de 10 M$.

Le lot sera cédé à la firme ayant la meilleure proposition pour un projet d’habitation qui devra comprendre un minimum de 60% de logements abordables pour une période d’au moins 30 ans.

À terme, 6000 logements dont «une partie significative» de logements sociaux et abordables verront le jour sur le site municipal de l’ancien hippodrome.

«La mise en œuvre de ces deux projets marque le début du redéveloppement de ce secteur important et incarne notre vision pour le redéveloppement vert et inclusif de notre métropole», indique le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l’habitation, Benoit Doret.

Le développement de cet écoquartier faisait partie des promesses de la mairesse Valérie Plante lors des élections de 2017 et 2021.