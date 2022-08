Le redéveloppement de l’ancien hippodrome est officiellement lancé

La Ville de Montréal franchit un pas de plus dans le redéveloppement de l’ancien hippodrome dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en lançant un appel à projets pour un premier terrain du site visant la construction d’au minimum 200 logements abordables.

Le vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, Benoit Dorais, a appelé les organismes à but non lucratif (OBNL) qui sont actifs en habitation à préparer leurs propositions dans le cadre de cet appel à candidatures. Cet appel est réservé à du logement abordable.

L’OBNL sélectionné aura la responsabilité de la construction de ces logements. La Ville dévoilera le cahier des charges à la fin du mois de septembre, mais M. Dorais a expliqué que le critère principal est l’abordabilité du logement. Ce premier projet marque la mise en œuvre du chantier «Montréal abordable».

La construction des premiers logements devrait avoir lieu en 2025. Selon l’obligation contractuelle avec Québec, la vente de ce premier terrain doit être finalisée avant octobre 2023. Le plan d’aménagement devrait quant à lui voir le jour en 2024.

On va réussir à répondre à deux crises, la crise climatique et la crise du logement. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation

Benoit Dorais a expliqué vouloir une «diversité de logements». Le projet comprendra donc des logements de petite et grande tailles pour répondre aux besoins de la population. L’entente avec Québec concernant le développement du site de l’hippodrome permet à la Ville de vendre ce terrain à un OBNL à un prix inférieur à la valeur marchande. La Ville souhaite ainsi utiliser ce projet pilote pour tester de nouveaux modèles d’attribution de terrains dans la métropole.

Une promesse qui prend vie

La Ville souhaite développer près de 6000 logements sociaux et abordables dans le nouvel écoquartier sur le site de l’ancien hippodrome. Une part des logements sera destinée aux familles et une place importante sera réservée à la nature. Cet écoquartier sera le premier écoquartier carboneutre dans l’arrondissement.

«J’espère que la Ville de Montréal recevra beaucoup de candidatures pour établir ce premier terrain de logements abordables», a mentionné la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa.

En 2021, Valérie Plante avait fait de la création d’un écoquartier carboneutre dans ce secteur une de ses promesses électorales. C’était aussi le cas lors de la campagne de 2017. L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) avait par la suite mis en doute la viabilité du projet, notamment au sujet de la congestion routière dans le secteur.