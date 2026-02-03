CDN-NDG investit 11,25 M$ pour le Centre sportif Trenholme

L’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) a approuvé un contrat de 11,25 millions de dollars pour la rénovation et l’agrandissement du Centre sportif Trenholme. Ce projet vise à améliorer l’offre de services et l’accessibilité des installations pour les citoyens.

Le contrat a été octroyé lundi lors de la séance du conseil d’arrondissement. Le projet au Centre sportif Trenholme comprend l’ajout d’un et d’un système de chauffage par géothermie.

Le nouveau système de chauffage permettra de réduire grandement l’empreinte carbone du bâtiment. Actuellement, le Centre sportif Trenholme est le sixième plus grand émetteur de gaz à effet de serre de l’arrondissement. La mesure permettra également de diminuer les coûts d’exploitation et de réduire les arrêts de services ainsi que les frais d’entretien.

Le réaménagement complet des espaces du bâtiment comprendra aussi l’ajout de vestiaires, d’espaces de rangement et l’aménagement de salles de réunion.

Financement et échéancier

Le financement du projet est réparti de manière égale entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le Programme triennal d’immobilisations (PDI) de l’arrondissement. Deux tiers du financement proviennent du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Le début des travaux est prévu pour le printemps. Le projet devrait se terminer à la fin de l’année 2027.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.