Marie Nadeau-Tremblay: une violoniste amoureuse de la musique baroque

Révélation de l’année Radio-Canada, nomination au Juno, l’année 2021 a été jusqu’à maintenant généreuse avec Marie Nadeau-Tremblay, une violoniste spécialisée dans la musique baroque habitant dans Hochelaga-Maisonneuve.

Originaire de la joliment nommée Mystic dans les Cantons-de-l’Est, Marie a fait ses études en interprétation au violon à l’université McGill. Perfectionniste, elle a passé à deux doigts d’abandonner la musique pour des études consacrées à la culture chinoise – elle parle le mandarin et a visité la Chine à trois reprises – jusqu’à ce qu’elle découvre la musique baroque.

«Ce n’est pas parce que ça ne me tentait plus de faire de la musique, c’est parce que j’avais un peu perdu l’illusion que j’allais pouvoir faire ça de ma vie. Je trouvais que je n’étais peut-être pas à la hauteur et que ce n’était peut-être pas le milieu qui me convenait, raconte Marie. Mais quand je suis passée au baroque, ç’a été le gros coup de foudre.»

Elle explique que le baroque est un peu laissé de côté par le milieu, sauf les grands noms comme Bach. Elle a donc eu envie de se spécialiser là-dedans et découvrir toute sorte de compositeurs peu connus.

«C’est une période qui est très libre pour le musicien parce qu’il n’y a pas beaucoup d’indications inscrites dans la partition. Souvent, il n’y a même pas d’indication de tempo. C’est comme de la pâte à modeler. Ce qui est écrit, tu peux en rajouter par-dessus, un peu comme pour le jazz.»

Reconnaissance(s)

Marie a été particulièrement surprise lorsqu’on lui a appris qu’elle était nommée Révélation Radio-Canada en musique classique 2021-2022.

«Je n’ai jamais pensé de ma vie que ça pouvait m’arriver. Quand ils m’ont appelé, je ne le croyais pas. Je les ai rappelés pour leur demander: “vous êtes sûrs?”»

La réaction a été similaire lorsqu’on l’a informé que l’album La Peste, qu’elle a enregistré au sein du trio Les Barocudas, était en nomination aux prix Juno.

«On m’a dit que sur CBC, on a été beaucoup joué. Je suis super contente de ça. Et même si on ne l’a pas gagné, on reste à vie nominé Juno.»

La Peste figure d’ailleurs au palmarès des 20 meilleurs albums classiques de 2020 par la CBC.

Elle trouve que ces reconnaissances sont bénéfiques pour le milieu de la musique ancienne, car «ça apporte de l’intérêt vers ce répertoire, vers ce qu’on fait.»

La violoniste précise que son objectif, c’est d’essayer de jouer de la même manière que les gens de l’époque sur les instruments de l’époque. À titre d’exemple, le violon de Marie date de 1750 et le noyau des cordes est en boyaux et non en métal.

La peste

Marie Nadeau-Tremblay a formé le trio Les Barocudas avec Nathan Mondry et Ryan Callagher qu’elle a connu lors de ses études à l’université McGill.

L’idée pour La Peste est née lorsque l’étiquette ATMA Classique leur a demandé de faire un disque compact (CD) avec un thème original.

«J’ai des rats depuis longtemps et je me suis dit que ce serait le fun de faire un CD sur la peste.»

Marie a donc principalement sélectionné des compositeurs baroques décédés de cette maladie pour constituer le répertoire de l’album. Enregistré début mars 2020, quelques jours avant le premier confinement, le trio a eu peur que les gens pensent qu’ils avaient profité de l’occasion «pour être opportunistes».

C’était plutôt le fruit du hasard, mentionne Marie.

La violoniste prépare actuellement un nouvel album solo baptisé Préludes et Solitudes. Enregistré en février, il paraîtra sous étiquette ATMA Classique à l’automne 2021.

«J’ai choisi un peu de tout. J’ai fait un mélange de pièces qui sont très libres, des fantaisies, des préludes qui sonnent un peu improvisé et qui permettent d’être créatif.»

Marie a aussi fait les illustrations pour le livret et des poèmes pour accompagner les pièces.