Un nouveau directeur général à la tête de la SDC Hochelaga-Maisonneuve

La Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve (SDC-HM) a un nouveau directeur général.

Les commerçants de la rue Ontario Est et de la rue Sainte-Catherine Est ont appris la nouvelle dans une lettre envoyée le 28 mars par le directeur général sortant, Jimmy Vigneux, la veille de l’assemblée générale de la SDC-HM.

«Après plus de 6 ans à la direction de la SDC Hochelaga-Maisonneuve, j’ai décidé de passer le flambeau pour me consacrer à d’autres projets qui me tiennent à cœur», peut-on lire dans cette lettre.

Le conseil d’administration a sélectionné Patrick Legault pour assumer le poste de directeur général et a également nommé Julie Lavallée-Ansay à la direction générale adjointe.

Vous avez donc une équipe DE FEU aux commandes pour les prochaines années! Une équipe d’expérience qui connaît la SDC et le quartier par cœur. Patrick et Julie sont les artisans des réussites de la SDC-HM au cours des dernières années et je suis persuadé qu’ils feront de grandes choses dès cette année. Jimmy Vigneux, DG sortant de la SDC-HM

En effet, Patrick Legault travaille à la SDC-HM depuis sept ans comme directeur des événements. Joint par Métro, le nouveau DG explique que la priorité de la SDC-HM est «d’assurer une belle piétonnisation qui est représentative et cool pour les commerçants et les citoyens».

«De développer des événements qui sont authentiques, gratuits et qui rejoignent un peu tout le monde», ajoute-t-il.

La SDC-HM devra aussi accompagner ses membres pour les aider à passer au travers des travaux en cours pour la construction de la Zone de rencontre Simon-Valois.

Patrick Legault, nouveau directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve, et Julie Lavallée-Ansay, à la direction générale adjointe.

Photo: Gracieuseté, SDC Hochelaga-Maisonneuve

Piétonnisation

Les dates officielles pour cet été n’ont pas encore été annoncées, mais on sait déjà que la zone piétonne de la rue Ontario s’étendra de la rue Darling jusqu’au boulevard Pie-IX. Elle devra aussi composer avec les travaux de la Zone de rencontre Simon-Valois qui vont se prolonger jusqu’à la fin de l’automne.

La piétonnisation fait couler beaucoup d’encre depuis deux ans. La SDC-HM avait d’ailleurs critiqué en 2021 le concept de piétonnisation écourtée, demandant à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de retourner à la planche à dessin, mais les choses sont différentes cette année.

La SDC a appuyé le projet. L’idée est de travailler conjointement avec l’arrondissement pour livrer la piétonnisation la plus réussie possible, même si ça ne plaît pas à tous les commerçants. Patrick Legault, DG de la SDC-HM

La SDC-HM et l’arrondissement souhaitent donc minimiser les impacts pour ceux qui sont contre la piétonnisation, explique le DG, tout en maximisant les gains pour les commerçants et les citoyens du quartier.

On apprenait d’ailleurs cette semaine que le projet a été retenu et sera financé par la Ville de Montréal pour les trois prochaines années. Une somme de 575 000 $ a été octroyée pour la réalisation de la piétonnisation en 2022, grâce au nouveau programme Soutien aux projets de piétonnisation 2022-2024.

Et Sainte-Catherine?

Patrick Legault affirme que plusieurs beaux projets sont en préparation pour redynamiser le secteur de Sainte-Catherine Est, qui sort à peine d’une période de travaux majeurs.

Plusieurs fils doivent encore être attachés avant de tout dévoiler, mais la SDC-HM peut d’ores et déjà annoncer le retour de la Grande Fabrique, un événement qui réunira des artisans, designers et créateurs de produits écoresponsables, locaux et de qualité, les 6 et 7 août.

L’installation de lumières DEL et du verdissement sont également prévus sur l’artère afin de l’embellir. Patrick Legault espère de plus aller chercher de nouveaux commerces et de nouveaux membres.

La SDC-HM a aussi l’intention de réactiver la campagne J’achète local dans Hochelaga, qui propose aux citoyens de se procurer des bons d’achat pour encourager les commerçants du quartier qui en ont eu bien besoin pendant la pandémie.