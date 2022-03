La rue Wellington sera piétonne chaque été jusqu’en 2025

Le tronçon de la rue Wellington entre la rue Régina et la 6e Avenue sera de nouveau piéton pour un troisième été de suite. De plus, il est prévu que l’Arrondissement, en collaboration avec la Société de développement commercial (SDC) Wellington, planifie la piétonnisation de la rue Wellington pour les prochaines périodes estivales jusqu’en 2025.

Un minimum de six semaines est prévu chaque été pour la période de piétonnisation. Les dates seront déterminées après la tenue de consultations auprès des commerçants de l’artère commerciale.

Des périodes d’accès à la rue seront autorisées à la circulation automobile pour permettre la livraison, les collectes de matières résiduelles et l’entretien. Des espaces de stationnement seront réservés pour le transport adapté.

La planification de la piétonnisation de la rue Wellington sur plusieurs années permettra d’améliorer l’attractivité de la rue. De plus, cela permet aux terrasses des restaurants et des bars d’être plus grandes et de pouvoir accueillir davantage de clients.

93% Lors d’une assemblée générale de la SDC Wellington tenue le 15 février dernier, 93% des commerçants ont voté en faveur de la piétonnisation.

On ne connaît pas encore les dates officielles pour la piétonnisation de la rue Wellington de 2022. Des terrasses pourront être aménagées sur la rue et les frais pourraient être réduits pour les restaurateurs.

Succès

En 2021, les citoyens et les commerçants se sont prononcés majoritairement en faveur de la piétonnisation de la rue Wellington. Un sondage de la SDC Wellington indiquait que 71% de ses membres souhaitaient une piétonnisation pour l’été 2022 indépendamment de la situation pandémique.

De plus, un autre sondage mené auprès des citoyens de Verdun montrait que 90% des répondants vivaient bien la piétonnisation.

L’Arrondissement et la SDC Wellington admettent être conscients de certains défis par rapport à cet aménagement tels que les espaces de stationnement, la signalisation, l’accessibilité universelle et la cohabitation vélo-piéton.

Dans un document de l’Arrondissement, on mentionne que le projet de piétonnisation «revient avec une version améliorée pour l’année 2022». Inévitablement, l’accès automobile sera interdit et les stationnements seront aussi inaccessibles. L’objectif est tout de même de créer une rue animée et de favoriser la cohabitation entre les divers usagers, qu’ils soient cyclistes, piétons ou automobilistes.

Comme l’année dernière, la circulation à vélo à basse vitesse sera permise sur la rue. Des zones de stationnements alternatifs seront aménagées aux abords de la rue Wellington pour accommoder les automobilistes.