Réaménagement de la Place Valois et piétonnisation d’Ontario

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve octroie un contrat de 11,5 M$ pour le réaménagement de la place Simon-Valois, créée il y a moins de 20 ans. Du même souffle, MHM se positionne en faveur de la piétonnisation complète de la rue Ontario l’été prochain, de la rue Darling au boulevard Pie-IX.

Fonctionnant sur le principe de la rue partagée, la «Zone de rencontre Simon-Valois» s’étendra de l’avenue Bourbonnière à la rue Nicolet, de même que sur une portion de l’avenue Valois.

Le projet vise le remplacement d’infrastructures souterraines vétustes, la reconstruction de la structure de chaussée et des trottoirs en pavés de béton, l’aménagement de fosses de plantations et l’installation de mobilier urbain.

Les travaux devraient débuter au printemps et se terminer à la fin de l’automne 2022.

Se disant sensible aux inconvénients que les travaux occasionneront aux commerçants, le conseiller d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell, soutient que l’arrondissement collabore avec ces derniers pour trouver des solutions adaptées pouvant pallier ces enjeux.

«À la fin des travaux, ils bénéficieront toutefois d’un aménagement durable et rassembleur, avec une signature visuelle unique, qui viendra assurément solidifier le noyau de cette promenade commerciale fort appréciée», ajoute le conseiller.

Après une version écourtée l’année dernière, l’arrondissement de MHM revient à une piétonnisation complète de la promenade Ontario, allant de la rue Darling au boulevard Pie-IX.

L’arrondissement dit avoir pris sa décision à la suite des suggestions reçues des nombreux résidents qui auraient souhaité une piétonnisation complète de l’artère à l’été 2021.

On sait combien les aménagements verdis et le mobilier avaient plu l’an dernier et que leur présence contribue à l’achalandage de l’artère et à son dynamisme. On veut étendre cette zone animée pour l’été 2022, pour favoriser aussi les commerces plus à l’ouest sur la Promenade.

Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement