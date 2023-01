Un carrefour giratoire trop dangereux pour les cyclistes et les piétons

Depuis 2017, les travaux de réfection perdurent sur l’avenue Pierre-De Coubertin, cette artère qui longe le Parc olympique, entre le boulevard Pie-IX et la rue Viau. Divers aménagements ont été apportés au paysage, question d’embellir l’artère et d’assurer une meilleure cohabitation entre les divers usagers de la route. Dans cette lancée, deux carrefours giratoires ont été construits sur ce tronçon, « une première sur le territoire », se targuait la Ville de Montréal sur son site Web. Or, voilà que l’un de ces carrefours giratoires est plutôt devenu une source d’embarras pour l’administration, étant inutilisable pour les autobus de la Société de transport de Montréal (STM).

Le carrefour giratoire problématique se situe devant la station de métro Viau, à l’angle de l’avenue Pierre-De Coubertin et de la rue Leclaire, selon les informations rapportées par Le Devoir. Le porte-parole de la STM, Philippe Déry, a affirmé au journal que la configuration actuelle du carrefour rendrait dangereuse la circulation des autobus des lignes 136, 125 et 34 dans le secteur, étant donné «le risque trop important d’accrochages entre les autobus et les usagers de la route». Ce constat se serait imposé à la suite d’un certain nombre de tests menés en décembre.

L’enjeu en matière de sécurité concernerait particulièrement les cyclistes, du fait que la piste cyclable paraît empiéter sur le carrefour giratoire. L’autobus qui effectue une rotation pourrait potentiellement entrer en collision avec la personne se déplaçant à vélo. En se déplaçant sur les lieux, force est de constater que le piéton semble lui aussi être exposé à ce danger.

Avant le lancement de ce projet d’aménagement de la rue Pierre-De Coubertin, les autobus de la STM pouvaient emprunter une boucle aménagée près de la station de métro pour rebrousser chemin et poursuivre leur trajet. L’accès à cette boucle a été fermé dans le but de verdir le terrain et d’offrir une voie d’entrée améliorée au Parc olympique depuis la station Viau.

Le carrefour giratoire sera-t-il reconstruit, ou la piste cyclable reconfigurée? Pour le moment, ni la STM, ni la Ville ne se sont prononcées sur les solutions envisagées pour s’extirper de ce bourbier.