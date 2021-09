Premières étapes de l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun

Les travaux pour l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun ont débuté ce printemps. Le paysage du secteur s’est transformé en chantier actif au cours de l’été. Depuis le 28 septembre, trois caméras web surplombent le chantier, ce qui permet de suivre les travaux en temps réel.

Au cours des derniers mois, des travaux ont eu lieu pour les nouveaux quais de réceptions et d’expéditions qui seront beaucoup plus larges. Les quais devraient être opérationnels à l’hiver 2022 , quoique des travaux de finition se poursuivront jusqu’au printemps prochain.

L’hôpital occupe présentement une voie sur le boulevard Gaétan-Laberge à titre de débarcadère pour les ambulances. Au cours des prochaines semaines, l’accès régulier qui mène juste devant l’entrée de l’urgence sera de nouveau accessible.

Peu de bruit

Le chantier de démolition de la médecine nucléaire va également bon train. Les sols ont été décontaminés et les travaux d’excavation sont bien entamés. «Au cours des dernières semaines, on était plus dans l’excavation de masse, ce qui touche la sortie des sols. Maintenant, on s’apprête à faire de l’excavation de détails afin de préparer le coffrage pour la fondation. On entame aussi bientôt la structure de béton», indique la chargée de projet au CIUSSS Centre-Sud pour l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun, Éliane Favreau.

Durant la saison estivale, 83 pieux ont été forés. Un employé de l’urgence témoigne qu’il n’a entendu aucun bruit lors de cette opération normalement de nature assez bruyante. Mme Favreau explique que des pieux forés plutôt que des pieux battus ont été utilisés ce qui réduit énormément le bruit.

Pour construire le nouveau pavillon de l’hôpital, il était nécessaire de détruire la clinique de médecine nucléaire et de la relocaliser. L’une des caméras de la médecine nucléaire a été déménagée il y a plusieurs mois. Un processus qui demande plus d’une semaine de travaux. Une seconde salle d’examen avec caméra a été aménagée dans l’hôpital en juillet.

Les travaux d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun se poursuivront cet automne, dont la mise en place des structures en acier et en béton. Le projet de l’agrandissement de l’hôpital respecte pour le moment son échéancier et son budget. Il est possible de suivre l’évolution des travaux en direct sur le site internet du CIUSSS Centre-Sud.

Faits saillants du projet

Le budget de l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun s’élève à 264,9 M$.

Les travaux représentent une hausse de la superficie globale de l’hôpital de 60%.

Un atrium et un nouveau pavillon seront construits, ce qui ajoutera 144 chambres individuelles avec salle de bain privée.

Au terme des travaux, l’hôpital comptera autant de lits, mais 82% de chambres seront individuelles, comparativement à 11% auparavant.

Le chantier respecte la certification LEED.

Livraison des unités de soin en 2024.