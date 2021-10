Éric Chartrand, en politique par passion pour sa ville

Le candidat d’Ensemble Montréal à titre de conseiller de ville pour le district Desmarchais-Crawford, Éric Chartrand, plonge tête première en politique municipale. M. Chartrand est né et habite à Verdun. Il se dit fier et passionné de Verdun, et c’est ce qui le pousse à vouloir représenter ses concitoyens.

M. Chartrand a été membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) au cours des quatre dernières années. «J’ai voulu faire un pas de plus à titre de citoyen et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me présenter [comme conseiller]», explique le candidat.

Son expérience comme membre du CCU lui aura permis de constater qu’il existe des technicalités qui ne sont pas toujours bien expliquées aux citoyens. Il désire ainsi donner plus d’informations aux Verdunois afin que ces derniers comprennent mieux les décisions prises par l’arrondissement.

Je réside dans Crawford où c’est un peu un désert et où il manque de services. Je veux représenter le quartier pour m’assurer que le district soit mieux desservi. Éric Chartrand

Abris pour terrain de tennis

S’il est élu, M. Chartrand désire voir se réaliser un projet présenté par le Camp Énergie d’installer un dôme au-dessus des terrains de tennis du parc Reine-Élizabeth. «L’idée est de mettre un dôme gonflable au-dessus des quatre courts de tennis. Une installation ponctuelle d’octobre à avril qui rendrait les terrains accessibles 12 mois par année», résume-t-il.

L’espace pourrait être partagé avec d’autres organismes locaux comme l’Association de soccer mineur de Verdun. «Cela deviendrait un pavillon multisport dans le quartier», souligne le candidat.

Éric Chartrand a décidé de faire partie de l’équipe d’Ensemble Montréal parce qu’il croit en la vision de Denis Coderre. «Le fait de vouloir faire de Montréal une plaque tournante pour des événements de calibre mondial rejoint ma vision des choses», précise-t-il.

Le Verdunois a travaillé pendant près de 30 ans comme technicien de scène et coordonnateur technique; ce qui explique son intérêt pour les grands événements.

Le candidat estime aussi que ses expériences professionnelles l’ont amené à être à l’écoute des clients, à bien analyser les situations et à s’adapter rapidement. «Des aptitudes qui vont m’aider à réaliser les tâches de conseiller», dit-il.

Le Verdunois souligne que les besoins à l’intérieur d’un même quartier peuvent être distincts. Dans Desmarchais-Crawford, le tiers des résidents ont des services de proximité tandis que les autres sont plus éloignés des commerces.

«Pour certains, il n’y a rien, sauf un dépanneur», décrit-il. Puisqu’il y a plusieurs différentes réalités à l’intérieur d’un même quartier, il croit qu’il ne faut pas implanter «la vision du Plateau-Mont-Royal à la grandeur de Montréal», et c’est aussi pour cela qu’il a décidé de se lancer en politique avec Ensemble Montréal.