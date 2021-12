Deux écoles fermées à cause du variant Omicron

Deux écoles primaires de Verdun et de Lasalle, l’école primaire des Coquelicots et l’école Sainte-Geneviève Sud, sont fermées en raison de la présence du variant Omicron.

«Depuis les 7 derniers jours, plusieurs élèves de votre école ont reçu un résultat positif de COVID-19 Omicron. Considérant le contexte d’éclosion dans votre école, la Direction régionale de santé publique de Montréal recommande une fermeture temporaire de l’école jusqu’au 24 décembre inclusivement», indique un courriel envoyé par l’école des Coquelicots, publié sur la page Twitter de COVID Écoles Québec.

Deux dépistages préventifs par PCR sont recommandés pour l’ensemble du personnel et de tous les élèves de cette école le 15 décembre et le 22 décembre. Les résultats devront être communiqués à la direction de l’école.

Pour l’école Sainte-Geneviève Sud, des dépistages sont recommandés le 16 décembre et le 22 décembre, sauf pour ceux ayant reçu une lettre les identifiant comme contacts à risques modérés.

«Ce qu’on a vu hier soir avec l’école des Coquelicots et Sainte-Geneviève qui ont été fermées, ce ne sont pas de grandes éclosions, mais aussitôt qu’il y a des cas d’Omicron, la Santé publique est plus proactive comme ils l’étaient avec le Delta», a constaté Olivier Drouin, fondateur de l’initiative citoyenne COVID Écoles Québec, en entrevue à Paul Arcand, mercredi. Selon M. Drouin, les cas contact et les familles sont aussi placées en isolement.