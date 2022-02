Le pont Samuel-De Champlain souligne deux événements 

Si vous avez circulé aux abords du pont Samuel-De Champlain au cours de la nuit dernière, vous aurez remarqué que celui-ci portait un éclairage différent qu’à l’habitude.

Le système d’éclairage du pont a en effet été adapté aux couleurs du drapeau canadien afin de souligner l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2022 qui se déroulent à Beijing.

Dans un communiqué, Infrastructure Canada a souligné que «cette illumination spéciale reflète notre appui à tous les athlètes, entraîneurs et membres de l’Équipe olympique canadienne qui participent aux jeux d’hiver»

«Leur résilience et leur détermination face aux nombreux défis entraînés par la pandémie ne cessent d’inspirer tous les Canadiens et Canadiennes», ajoute l’attaché de presse et conseiller en communications du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités François-Philippe Champagne, Jean-Sébastien Comeau.

D’ailleurs, les athlètes canadien ont remporté deux médailles lors de la première journée des compétitions.

Mois de l’histoire des noirs

Samedi soir, le rouge, le vert et le jaune seront mis à l’honneur afin de souligner le Mois de l’histoire des Noirs. Tout comme la nuit dernière, cet hommage sera en fonction jusqu’à 1h.

«Depuis 1995, le Canada célèbre fièrement le Mois de l’histoire des Noirs et les contributions des Canadiens noirs à la réussite de notre pays. Honorer leurs réalisations — aujourd’hui et tous les jours — est essentiel pour promouvoir la lutte contre le racisme et bâtir des communautés fortes et inclusives», mentionne Jean-Sébastien Comeau dans un autre communiqué.