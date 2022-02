Saut dans l’eau glacée au profit d’Olympiques spéciaux Québec

Le conseiller de Ville dans Verdun, Sterling Downey, a participé pour une septième fois au Défi de l’ours polaire, un événement-bénéfice au profit des athlètes vivant avec une déficience intellectuelle soutenus par l’organisme Olympiques spéciaux Québec.

Habituellement, cet événement annuel invitait les participants à sauter dans le fleuve en plein mois de février. Pour l’occasion, un bassin était aménagé et sécurisé sur la banquise du fleuve et l’activité était supervisée.

Cette année, l’événement se déroule virtuellement. Du 7 au 13 mars, les participants inscrits devront se prendre en photo ou en vidéo en train de relever leur défi, et ensuite partager ce moment sur la page Facebook Défi de l’ours polaire 2022.

Les Bearded Villains de Montréal lors du Défi de l’ours polaire 2022. CP:Gracieuseté Peter Matulina

Sterling Downey s’est inscrit avec son équipe, les Bearded Villains de Montréal, afin de récolter des fonds qui serviront à financer des programmes pour Olympiques spéciaux Québec. L’équipe vise à amasser 3000 $ pour la cause. Au moment de mettre sous presse, déjà 1925 $ en dons avaient été récoltés.

«J’aime vraiment cet événement, j’y participe depuis 2014», indique le politicien. Il était déçu que l’activité soit annulée au cours des deux dernières années en raison de la pandémie puisqu’il s’agit d’une collecte de fonds importante pour les athlètes québécois.

Submergé à deux degrés

Sterling Downey a relevé son défi le week-end dernier avec son équipe composée d’une dizaine d’hommes impliqués auprès de l’organisme Bearded Villains de Montréal. Il a sauté dans un grand bassin installé dans la cour arrière de l’un des membres.

Le bassin était assez grand pour que les participants puissent être submergés de la tête aux pieds. Sur place, un thermomètre indiquait que la température de l’eau s’élevait à deux degrés Celsius. «J’aime ça faire le défi pour vrai. Je ne voulais pas attendre en mars et qu’il fasse trop chaud», raconte M. Downey.

Amateur de sensations fortes, il exécute toujours un nombre de sauts correspondant au nombre de fois qu’il a participé au Défi de l’ours polaire. Encore cette année, il a fait plusieurs saucettes dans le bassin d’eau glacée et même une fois vêtu d’un kilt, en l’honneur des Jeux écossais de Montréal, qui ont fait un don de 500 $ pour la cause.

Cette année, Olympiques spéciaux Québec vise à amasser 50 000 $ grâce au Défi de l’ours polaire. Les dons aideront à financer des programmes sportifs et d’inclusion sociale qui enrichissent la vie des athlètes présentant une déficience intellectuelle.

M. Downey a à cœur cette cause. «Je me considère comme chanceux que mon fils soit en santé, mais j’ai toujours une pensée pour les parents avec des enfants [qui ont une déficience intellectuelle], relate-t-il. Ces parents sont des héros. J’ai de l’admiration pour eux et leurs enfants qui relèvent des défis incroyables dans le sport.»

Olympiques spéciaux Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 1981. Près de 8000 programmes récréatifs ou compétitifs sont offerts aux athlètes à travers la province et les 17 sports officiels olympiques sont pratiqués.

Le Défi de l’ours polaire est une activité de financement organisée par la Course au flambeau des agents de la paix, dont font partie les membres du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en collaboration avec la Ville de Montréal.

Pour faire un don, visitez le site Web defiourspolaire.s1.yapla.com.