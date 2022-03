Des auteurs et des illustrateurs honorés au Prix des libraires du Québec

Les lauréats de la 11e édition du Prix des libraires jeunesse du Québec ont été dévoilés le 17 mars à la Maison de la culture de Verdun. Tous les gagnants des différentes catégories ont remporté une bourse de 3000$.

L’événement était animé par l’actrice et porte-parole du Prix, Catherine Trudeau. Elle était en compagnie du comédien Jules Ronfard pour faire la lecture de multiples livres en nomination aux jeunes élèves présents dans la salle.

«Je suis plus qu’heureuse d’assister à l’engouement pour la littérature jeunesse qui loin de s’essouffler, semble prendre toujours plus de vigueur. Merci aux libraires de mettre le talent créatif, de tant de gens à l’avant-plan», mentionne Catherine Trudeau.

Le Prix des libraires jeunesse du Québec est une initiative de l’Association des libraires du Québec (ALQ). Le Conseil des arts de Montréal est partenaire de ce prix depuis sa création en 2011 et il a remis encore cette année plusieurs bourses aux auteurs et illustrateurs.

«En plus de stimuler l’imaginaire de nos enfants de mille et une façons, la littérature jeunesse leur insuffle l’amour de la langue et le désir de la façonner pour créer et partager des histoires à leur tour», souligne le directeur des communications et des partenariats du Conseil des arts de Montréal, Hugo Couturier.

Gagnants

Pour déterminer les gagnants, un jury était composé de plusieurs libraires qui ont d’abord sélectionné une liste de 48 livres jeunesse. Ensemble, ils ont délibéré pour conserver la moitié des livres. Ensuite, tous les libraires du Québec ont pu voter pour leurs recueils favoris des différentes catégories.

Dans la catégorie des bandes dessinées, Truffe de l’autrice Fanny Britt et l’illustratrice Isabelle Arsenault remporte les grands honneurs. Dans la même catégorie Hors-Québec, c’est la bande dessinée de Tim Probert, Lightfall : la dernière flamme qui obtient le plus grand nombre de votes.

Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles de l’autrice Anne Renaud accompagnée des illustrations d’Élodie Duhameau remporte la première place dans la catégorie 0-5 an. Pour la même tranche d’âge Hors-Québec, le prix est décerné à Meritxell et Xavier Salomó pour leur livre Sous les vagues.

Le premier roman de l’auteur-compositeur-interprète, Patrice Michaud, La soupe aux allumettes illustré par Guillaume Perreault, remporte le premier prix dans la catégorie des 6-11 ans. Les châteaux de papayes de Sara Pennypacker est le livre qui s’est démarqué dans la même catégorie Hors-Québec.

Finalement, le lauréat pour les 12-17 ans est Trash anxieuse de l’autrice Sarah Lalonde. À l’extérieur de la province, le roman graphique Si je disparais écrit par Brianna Jonnie ainsi que Nahanni Shingoose et illustré par Neil Nshannacappo est le grand gagnant.