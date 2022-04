Entrave partielle de la rue Wellington durant 2 mois

Dans le cadre des travaux du Réseau express métropolitain (REM), une entrave partielle de la rue Wellington sera mise en place à partir de ce jeudi 7 avril, entre les rues Saint-Patrick et Bridge, pour une période d’environ deux mois.

Tout au long de cette période, la circulation se fera en sens unique en direction du centre-ville sur une portion de la rue Wellington, entre les rues Saint-Patrick et Bridge. Seule une voie sur deux sera entravée, mais il ne sera pas possible de tourner à gauche sur la rue Saint-Patrick. La circulation se fera également en sens unique en direction de Verdun sur une portion de la rue Saint-Patrick, entre la rue Wellington et la rue Saint-Colomban.

Plan de l’entrave mise en place rue Wellington à partir du 7 avril.

Crédits: Gracieuseté.

Une signalisation adéquate sera mise en place et des signaleurs seront présents pour rediriger la circulation. De plus, l’accès aux commerces et entreprises du secteur sera maintenu en tout temps.

Il est à noter que du bruit, de la poussière ainsi que des vibrations pourraient être engendrés par ces travaux. Un suivi sera effectué par des experts en environnement.

Poursuite des travaux du REM

Cette entrave partielle de la rue Wellington sera nécessaire afin de poursuivre la construction des infrastructures de la sous-station électrique, qui alimentera les systèmes électriques du Réseau express métropolitain (REM).