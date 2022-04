Reconstruire Verdun grâce à un atelier en ligne

Le 21 avril prochain se tiendra un atelier en ligne et gratuit pour permettre la sensibilisation des impacts de l’urbanisme et de la transition écologique sous la forme d’un jeu numérique, concocté pour les habitants de Verdun.

Le temps d’un atelier d’une heure et demie, intitulé L’impact de l’urbanisme sur la transition écologique, les Verdunois pourront entrer dans la peau de designers urbains dans l’arrondissement.

L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de comprendre les enjeux qui touchent l’urbanisme et la transition. Pour cela, un jeu coopératif en ligne a été mis sur pied par la compagnie Jeux WASA. Le but est, pour les participants, de reconstruire le quartier tout en prenant en compte les notions de densité, mixité sociale et d’écologie.

Une partie théorie précède la partie plus pratique de l’atelier, afin d’offrir les outils de connaissances nécessaires sur les concepts de design urbain, de créativité et des enjeux particuliers de Verdun, pour pouvoir se mettre dans la peau des professionnels.

L’atelier est organisé par le Mouvement Citoyen Demain Verdun, et a reçu un soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, dans le cadre de l’Entente de développement culturel de Montréal.

Les personnes intéressées, de 16 ans et plus, doivent s’inscrire en ligne pour pouvoir participer à l’atelier, les places étant limitées à 25.