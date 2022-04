Montréal diminue le nombre de rues piétonnes pour l’été 2022

Les restaurants et bars de l'avenue du Mont-Royal en juin 2020.

Montréal comptera trois rues piétonnes en moins en 2022, en comparaison avec l’an dernier. La Ville a toutefois prolongé le financement sur trois ans afin d’améliorer la planification à long terme de la piétonnisation des artères commerciales.

Le boulevard Saint-Laurent disparaît ainsi du décompte des rues piétonnes. L’an dernier, la Ville avait laissé une seule voie de circulation pour les automobiles entre Sherbrooke et Mont-Royal, le reste étant destiné au personnes circulant à pied. Idem pour les rues Crescent, au centre-ville, et Masson, dans Rosemont, qui disparaissent aussi du décompte.

Au total, la Ville investira 12 M$ sur trois ans pour l’ensemble des 10 artères conservées. L’administration Plante espère que ce financement pluriannuel permettra aux commerçants de mieux planifier la saison estivale.

«Les arrondissements, les propriétaires de commerces, les résident-es, la clientèle, les passant-es et les touristes apprécient la qualité de vie qu’offrent les projets de piétonnisation. […] Nous souhaitons donc encourager les arrondissements et les associations de commerçants à poursuivre dans cette lignée, pour des rues piétonnes dynamiques et invitantes», affirme la mairesse Valérie Plante dans un communiqué émis lundi.

Les 10 artères piétonnes en 2022

Avenue du Mont-Royal – du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum Rue Wellington – de la 6e avenue à la rue Régina Rue Sainte-Catherine Est – de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau Rue Ontario Est – du boulevard Pie-IX à la rue Darling Avenue Duluth Est – du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert Rue Saint-Denis – de la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve – ainsi que la rue Emery Rue Sainte-Catherine Ouest – du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury – ainsi que la rue Clark – de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable Places du Marché-du-Nord (Marché Jean-Talon) – de l’avenue Casgrain à l’avenue Henri-Julien Avenue Bernard – de l’avenue Wiseman à l’avenue Bloomfield Rue de Castelnau Est – de la rue Saint-Denis à l’avenue de Gaspé

Plus de détails à venir.