Le Marathon BougeBouge de Verdun est de retour

Les amateurs de course à pied pourront participer au Marathon BougeBouge de Verdun, le 11 septembre prochain.

C’est la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest (CCCSOM) qui est derrière la huitième édition du marathon.

Des distances de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km sont proposés, question de permettre à un maximum de citoyens de participer.

Les parcours peuvent se compléter à la course ou à la marche.

Les départs seront lancés dès 8h, devant le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun. Les participants pourront récupérer leurs dossards et sacs de participants les vendredi et samedi avant la course.

« La mission sociale de BougeBouge, c’est la lutte contre le décrochage physique. C’était notre raison d’être avant la pandémie et ce l’est encore plus maintenant. On a à cœur le bien-être de la population», déclare la directrice générale de BougeBouge et double olympienne en triathlon, Kathy Tremblay.

La CCCSOM offrira aux entreprises et organismes présents un espace de réseautage.

«Le Marathon BougeBouge de Verdun est pour nous l’occasion de faire d’une pierre deux coups en proposant aux participants issus de tous les milieux de venir pratiquer une activité sportive tout en créant de nouvelles connexions humaines. C’est une façon pour notre organisation de promouvoir de saines habitudes de vie ainsi que la conciliation travail-famille», souligne la directrice générale de la CCCSOM, Anne-Marie Lelièvre.

L’événement est ouvert à un public de tous les âges.