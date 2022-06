Courir pour se lever du bon pied

Se donner rendez-vous le matin à 5h45, se rassembler, courir de 5 à 6 kilomètres en groupe, puis discuter dans une ambiance conviviale et accueillante, voilà la formule du 6AM Club.

Maintenant présent dans une quinzaine de communautés à travers le Québec, ce club de course à pied est ouvert aux coureurs et coureuses de tous les niveaux, sans exception.

Le groupe s’élance à un rythme dit «social».

«Personne n’est laissé seul à l’arrière, on s’adapte au rythme de tous», indique l’ambassadrice de la communauté verdunoise du 6AM Club, Frédérique Gendron.

À Verdun, les coureurs se rencontrent chaque mardi matin à 5h45 devant le café Station W, sur la rue Wellington. Le groupe entreprend ensuite une séance de course de 30 à 45 minutes.

La communauté verdunoise du 6AM Club.

Photo: Facebook / 6AM Club

«C’est un excellent moyen de socialiser autrement et de rendre la course à pied accessible à tous. Je tiens à préciser que l’accent est mis sur le bien-être et le plaisir, et non sur la performance», poursuit Frédérique Gendron.

Fondé il y a bientôt un an par William Fugère, le 6AM Club rassemble de plus en plus d’adeptes de la course à pied.

On peut trouver plusieurs communautés de coureurs à travers la métropole, dont à Ahuntsic, à Villeray, dans Hochelaga, sur le Plateau-Mont-Royal et à Griffintown, notamment.

À Verdun, les séances de course sont gratuites et offertes du mois de mai jusqu’au mois de novembre.