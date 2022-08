Verdun Luv, semaine du 21 juillet 2022

N’oubliez pas de saluer Shelby

Chez Ici Pneu Touchette, non seulement les garagistes, le personnel de soutien et la direction du commerce doivent toujours en donner plus pour satisfaire une clientèle de plus en plus nombreuse, il reste aussi à faire plaisir à ceux qui jouent un rôle second mais immense. Notamment, Patrice Thériault et son neveu Francis prennent bien soin de Shelby la mascotte, qui vient d’avoir deux ans.