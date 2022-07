Verdun Luv, semaine du 13 juillet 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Jack Le Coq et ses 40 employés Ouvert en pleine pandémie en février 2021, le restaurant Jack Le Coq, tout fier d’être sur la Promenade Wellington, en face du IGA. Philippe, gérant de ce commerce de vente de poulet, remercie chaque membre de son équipe, dont les plus souriantes sur la photo sont Emma et Shailyn.

Cinquième don d’Yves Bruneau Anne-Marie-Roy, directrice de l’école primaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, est toujours impressionnée de voir arrive, à chaque fin d’année scolaire, le Grand Verdunois Yves Bruneau, qui apporte sereinement son chèque de 1000 $ pour aider à compléter l’installation de la structure de jeux dans la cour de récréation. Remerciements à un chic type!

Heureuse comme une… Johanne Johanne Marceau s’occupe depuis quelques années déjà de créer des liens entre les gens d’affaires du Sud-ouest et le Théâtre Desjardins. Elle est bien heureuse, comme plusieurs, de la reprise des spectacles à la salle Jean-Grimaldi, à la suite de cette pandémie.

La petite Francine Catudal C’est surtout le cas lorsque Francine est photographiée en compagnie de Christophe, le fils de la députée Isabelle Melançon, dont la taille frôle les 6 pieds 9 pouces (2,06 mètres)… à 16 ans.

L’équipe de la SDC Promenade Wellington Patrick Mainville a succédé à Billy Walsh il y a quelques semaines à la direction générale de la SDC Promenade Wellington. Il pourra compter sur la dynamique équipe en place depuis quelques années, afin de maintenir et d’augmenter la fréquentation quotidienne sur notre artère commerciale. Ils sont, à partir de la gauche, Davin, Patrick, Perrine, Marie-Ève, Myranie, Laura, Julie et Raymond.

Un Grand rendez-vous annuel La mairesse Marie-Andrée Mauger, lors du récent souper annuel des Grands Verdunois tenu à la Résidence Ambiance de L’Île-des-Sœurs, est en compagnie de Suzanne Barré et Micheline Langlais, épouses de deux Grands Verdunois et également impliquées dans la collectivité locale.

Espace vital Félicitations à Gabriel Chauvin, personnalité du mois de juillet. Gabriel Chauvin, un entrepreneur de 27 ans aux mille idées, est la personnalité d’affaires du mois de juillet du Réseau Affaires Verdun. Il a fondé SPACIAL en 2019. Spacial, c’est un immense ESPACE de 9000 pieds carrés au cœur de la Promenade Wellington, entièrement destiné au cotravail.

Collectionneur passionné Saviez-vous que Maxime, bien connu à Verdun, surtout au centre Énergie Cardio, a une imposante collection de chandails (jerseys) d’équipes professionnelles de basketball, baseball, football et hockey. Il en possède aujourd’hui près de 150.

Temps de pause Jean-François et Flavie prennent une collation devant la Fromagerie Copette. Ils sont bien heureux de pouvoir marcher sur la Promenade Wellington piétonne le plus souvent possible.

Un lieu Spacial à partager! La CPA Josée Léger, trésorière du Réseau Affaires Verdun, en compagnie de Géraldine Castellanos et Dalia Portillo, de SI Canada (un service d’Immigration Canada), lors d’un récent 5 à 7 organisé par l’entreprise Spacial située sur la Promenade Wellington, tout près des locaux de la Banque Nationale.