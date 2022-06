Verdun Luv, semaine du 29 juin 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Escalade… du bloc près de l’Œufrier Les deux Antoine – de fait tous les membres de l’équipe -, travaillent fort ces jours-ci pour l’ouverture prochaine du Centre d’escalade de Verdun, situé à l’angle du boulevard LaSalle et de la rue de l’Église et qui ouvrira en juillet !

Un Richelieu monte au panier Le président de la Fondation du Club Richelieu Verdun, André Giguère, a assisté à son premier match de basket, le 20 juin, à l’Auditorium de Verdun, pour encourager l’Alliance de Montréal. Demandez-lui de vous raconter…

Accueillir le monde à Verdun dans la paix : création de Bohdan Élève de 5e année à l’école primaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Bohdan a gagné le concours de dessin pour la création d’un logo de la fête de fin d’année que l’on retrouvait sur le chandail que chaque étudiant portait le 17 juin dernier.

Ce n’est… qu’un au revoir, Carole ! Secrétaire depuis quatorze ans à l’école primaire Lévis-Sauvé, la voisine de la mairie d’arrondissement, Carole Lavigne a décidé de prendre sa retraite à la fin de la présente année scolaire. Marie-Ève Lamothe, la directrice de l’école – comme sûrement plusieurs parents -, va s’ennuyer de la gentille Carole, qui compte dès maintenant s’accorder des heures de jardinage et rendre visite plus souvent à ses parents qui habitent au sommet de la Rive.

Catherine… tôt le matin ! J’ai surpris Catherine Douville, membre de l’équipe d’horticulture de l’arrondissement de Verdun… au moment d’arroser l’un des 60 bacs à fleurs que l’on retrouve sur la Promenade Wellington. Comme dirait l’autre : c’est du bac en masse ça !

En accord avec cette belle musique La Verdunoise Nancy Gloutnez, accordeuse de piano au cours de ces 20 dernières années, s’assure que le bel instrument de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sera de bon ton et qu’il sera frais et dispos pour la tenue des Mercredis en Musique à Verdun. Il s’agit d’une grande série de spectacles qui aura lieu à l’église patrimoniale, toutes les semaines à 19h30 jusqu’au 31 août. Rappelons que l’admission est gratuite. À juste titre, Miss Gloutnez est pianiste de formation classique.

Souper annuel des Grands Verdunois Une rencontre qui s’est déroulée récemment à la Résidence Ambiance de L’Île-des-Sœurs du Groupe Maurice. Les Grands Verdunois Joseph Quinn et Walter Gregory étaient très heureux de se retrouver en compagnie de la mairesse Marie-Andrée Mauger, pour ce premier rassemblement officiel après la pandémie.

Le beau défi de Juliana Zerda Félicitations à l’insulaire Juliana Zerda, qui vient d’être promue au poste de directrice de l’équipe nationale de l’andragogie (l’éducation aux adultes en entreprise) à l’école des entrepreneurs du Québec.

Les sœurs Laroche Les trois filles d’Alain de Verdun (dit Laroche) se sont retrouvées le 24 juin dernier pour marquer l’anniversaire de Madame Cathy (à droite), le prof de 1re année de l’école Notre-Dame-de-la-Garde. Comme elle est l’aînée de la famille, ses sœurs Nancy et Suzy, en prennent bien soin.

Spacial, des espaces de travail partagés Paul Constantineau, Eduardo Beneyides, Youssef Missi, Franco Maccarone et Charbel Oubas, de la firme G3 Architectes, sont les occupants de ce superbe immeuble, un espace de travail signé Spacial, qui accueillent de nombreux travailleurs autonomes sur la Promenade Wellington.