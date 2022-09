Le petit oiseau rare, une ode à la différence

«Il n’est pas simple pour tout le monde de voir la beauté de la rareté», écrit Édith Lacroix dans son livre pour enfants Le petit oiseau rare. Fraîchement parue aux Éditions Québec Amérique, cette œuvre se veut un hommage à l’unicité.

Pour la Verdunoise Édith Lacroix, ce n’est pas l’inspiration qui manquait lors du processus d’écriture. C’est que l’autrice est la maman de Félix-Antoine, 9 ans, atteint de la mucopolysaccharidose de type II. Communément appelée syndrome de Hunter, cette maladie dégénérative affecte le bon fonctionnement de tous les organes, des articulations et du cerveau.

«Depuis que Félix-Antoine a reçu son diagnostic, je vis avec la différence au quotidien et je suis confrontée aux regards des autres, donc c’est pour ça que ça vient naturellement», explique Édith Lacroix.

À travers la métaphore de l’oiseau, l’écrivaine aborde les thèmes de la différence, de la transformation, de la maladie et de l’accompagnement, tout en usant de douceur et d’espoir.

«C’est l’histoire de la rencontre entre Maïa et le petit oiseau rare. Cet oiseau va arriver dans sa vie, ça va être une belle rencontre, une joie pour elle. Mais au fil des jours, l’oiseau va commencer à perdre des petits acquis. Sa couleur va se ternir et Maïa va prendre soin de lui, jusqu’à la fin», raconte celle qui est biologiste de formation.

«J’ai fait beaucoup d’observation d’oiseaux, donc ce livre-là réunit vraiment mes deux passions: l’ornithologie, les oiseaux et la nature, et évidemment, mon fils», précise Édith Lacroix.

Quand j’écris, c’est mon espace à moi. Je ne suis plus la maman, je ne suis plus la femme, je ne suis plus l’infirmière, je suis Édith qui aime écrire.

Édith Lacroix, autrice