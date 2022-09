Naturellement blanc 2: un vernissage local

Myrtha Boily, une artiste visuelle qui mêle différents médiums au sein d’une même œuvre dévoile plusieurs de ses œuvres regroupées sous le nom «Naturellement blanc 2» le 20 octobre 2022 de 17h – 20h à Skins Clinique, situé au 5 Place du commerce, à L’Île-des-Sœurs.

Les œuvres du vernissage Naturellement blanc 2 sont des tableaux qui se caractérisent par l’utilisation de bois et de pierre qui ont été ramassés sur le bord du fleuve Saint-Laurent et au boisé de L’Île-des-Sœurs. Myrtha Boily dispose ces objets naturels sur un fond de plâtre qui compose l’entièreté de l’arrière-plan des toiles. Agencés de cette manière, le bois et la pierre «étonnent à la fois par leur pureté et leur diversité», écrit l’agente de l’artiste par voie de communiqué.

Naturellement blanc 2 suit Naturellement blanc, un autre vernissage que Mme Boily avait exposé en 2019, aussi à L’Île-des-Sœurs.

Sur place, des prix seront tirés pour les participants et le vin sera offert.