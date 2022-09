Le Conseil jeunesse de Verdun recrute

La jeunesse verdunoise est invitée à s’impliquer auprès de la mairesse et des élus de l’arrondissement.

Le Conseil jeunesse de Verdun (CjV), une instance consultative formée de citoyens de 12 à 25 ans, est actuellement à la recherche de nouveaux membres.

Créé en 2015, le CjV rassemble une quinzaine de jeunes verdunois engagés qui souhaitent participer à des échanges d’idées et à des débats d’opinions.

En plus d’être un tremplin pour les jeunes et un lieu de développement d’aptitudes, le CjV vise également à augmenter le sentiment d’appartenance à la communauté.

Il est également possible pour les jeunes du secteur d’agir à titre d’observateur lors des assemblées du CjV.

Critères pour devenir membre du Conseil jeunesse Verdun

– Être âgé de 12 à 25 en début de mandat

– Résider à Verdun ou posséder un commerce dans l’arrondissement depuis au moins un an.

– Manifester l’intérêt à s’impliquer dans les dossiers jeunesse et à faire avancer les conditions de vie des jeunes verdunois.

– Faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées mensuelles du conseil jeunesse.

– Être disposé à participer aux rencontres de travail du Conseil jeunesse de Verdun à raison de 3 heures par mois.

– Pour permettre à de nouvelles voix de se faire entendre, éviter le cumul des fonctions de représentation et assurer le statut non partisan du Conseil jeunesse de Verdun, le candidat ou la candidate ne doit pas être membre du Forum jeunesse de l’Île de Montréal ni être membre de l’exécutif d’un parti politique ou d’une organisation syndicale.