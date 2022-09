Verdun dévoile sa programmation culturelle automnale

Verdun promet toute une gamme d’événements culturels pour l’automne 2022. Prenez des notes et réservez vos billets, on parle quand même de l’arrondissement qui héberge la rue la plus cool au monde : la rue Wellington.

Des expositions, des spectacles pour jeune public, de l’art de scène et des projections; la programmation culturelle de Verdun s’affiche variée et chargée. Deux expositions «La preuve par l’image – Expositions de l’Acfas» et «Regalia, fierté autochtone» ont déjà lancé la saison en ayant été dévoilées respectivement le 3 septembre et le 14 septembre.

Le bal de la série de performances de scène sera lancé par «Waves», le 22 septembre au Quai 5160. Le spectacle mêlera «la danse, la poésie, les sangles aériennes, le cerceau aérien ainsi que le tissu aérien», tel qu’il est décrit sur le site de la ville.

Le premier spectacle pour jeune public, «Balloune – Duo Phil D’Ariane» où deux personnages se lancent et accomplissent des défis de cirque, sera au Quai 5160 le 8 octobre.

La programmation culturelle complète, qui s’étire jusqu’à la fin novembre, et les billets pour ces événements se trouvent sur le site web verdun.tuxedobillet.com.