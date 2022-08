Pourquoi la rue Wellington est la plus cool au monde?

Le Verdun luv se fait sentir à l’international alors que le média Time Out a déclaré la rue Wellington comme étant la plus cool au monde. Métro est allé à la rencontre de quelques commerçants pour savoir, selon iels, pourquoi la Well est si swell.

Quelque 33 rues du monde sont dans le palmarès et c’est à Verdun qu’est décernée la palme d’or. C’est la première fois qu’une ville canadienne fait partie de cette liste qui sort annuellement. L’an dernier, la grande rue gagnante était Smith Street à Melbourne, en Australie.

Comment le média, qui œuvre mondialement dans les découvertes urbaines, arrive-t-il à établir son classement? Le Time Out sonde 20 000 citoyen.nes du monde en leur demandant de sélectionner les rues les plus cool à leur avis. Par la suite, des éditeurs locaux du média classent le tout. Ils évaluent, entre autres, le plaisir et l’esprit de communauté qu’on y ressent, si on y mange et boit bien, et si la culture et l’art y sont généreusement valorisés.

La promenade Wellington. / Josie Desmarais/Métro

C’est bien beau, des éditeurs et des citoyens du monde, mais pourquoi selon les principaux intéressés – les commerçants de la Well – la rue mérite-t-elle la médaille d’or?

Se sentir en vacances à Montréal

Sentir le vent marin en pleine métropole? C’est possible sur la Wellington. La plage est à quelques pas de la rue centrale.

Manu Perrier, proprio du Café Le 5e et habitant de Verdun depuis dix ans, estime que «[la Well] a des airs de bord de mer». «Un gars est passé tantôt à pied nu avec sa planche de surf: t’as l’impression d’être en vacances», illustre-t-il.

Emé Tardif-Bennet et Manu Perrier du Café le 5e

Bernard Turcotte, proprio de la librairie Les bons débarras, ouverte depuis 2015 sur l’artère «la plus cool», pense aussi que l’accès au bord de l’eau confère au secteur une unicité inimitable sur le reste de l’île de Montréal.

Bernard Turcotte de la librairie Les bons débarras

L’esprit de communauté

Verdun est un endroit qui «rassemble des gens de tout âge et les gens s’entraident», remarque aussi Emé Tardif-Bennet, barista et gérante du Café Le 5e, pour expliquer la première place de la Well.

On peut voir cela notamment dans les groupes Facebook de la communauté verdunoise, où les gens se conseillent et se soutiennent au quotidien.

Selon Neil Melendez, du bar Social, Verdunois depuis 18 ans, la mixité du quartier fait la force de celui-ci. La rue Wellington est également sécuritaire et la cohabitation entre les différents moyens de transport se fait dans la bienveillance, se réjouit-il.

Neil Melendez du bar Social / Crédits photo : Brian Crane

La variété d’événements, d’activités et de commerces à l’année

«Je trouve que c’est la rue la plus en mouvement en ce moment, surtout après la COVID», remarque pour sa David Asseraph, patron du restaurant Comptoir 21, sur la Well depuis huit ans.

Neil Melendez s’enthousiasme également de la variété d’activités qu’on peut y pratiquer. Comme la Société de développement commercial Wellington se consacre à mousser la vie commerciale et culturelle sur Wellington avec toutes sortes d’initiatives et d’événements, la rue est constamment en mouvement. «Y’a eu un défilé d’insectes [des marionnettes géantes] pour aucune autre raison que d’avoir un défilé d’insectes», mentionne Emé Tarif-Bennet, en riant.

Le vaste choix de commerces, de cafés, de bars et de restaurants, tous rassemblés au même endroit, a aussi de quoi satisfaire autant les locaux que les visiteurs en quête d’une bonne dose de cool.