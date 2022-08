Des marionnettes envahiront la Promenade Wellington

Ne soyez pas surpris si vous croisez des marionnettes sur votre chemin à Verdun, du 26 août au 10 septembre.

La Promenade Wellington accueillera pour la onzième fois le Festival Marionnettes Plein la rue.

En plus des nombreuses déambulations impromptues, une vingtaine de spectacles fixes seront présentés dans des lieux et des parcs adjacents à la Promenade Wellington.

Le Festival accueillera des marionnettes habitées, à gaines, à tiges et même géantes, question de redonner l’espace public à ces œuvres d’art animées.

Pour célébrer les 11 ans du Festival à Verdun, un spectacle de clôture aura lieu au Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun, le samedi 10 septembre.

Quatorze compagnies en provenance du Québec et deux de l’étranger se produiront sur la rue, alors que quatre autres se produiront au Quai 5160.

Napoléon et Colomban

Pour lancer la programmation, le Théâtre Inattendu présentera «Napoléon et Colomban» au parc des Madelinots, le samedi 27 août.

Photo: Facebook / Théâtre Inattendu

«Napoléon et Colomban travaillent au service d’entretien des rues, ruelles et trottoirs. Ils balaient, ramassent toutes sortes de déchets, des plus communs aux plus insolites. Napoléon a des années d’expérience et connaît bien les rouages du métier. Colomban est son apprenti fainéant et lunatique. Cette courte forme de commedia dell’arte inclut la danse, la musique, la marionnette et le théâtre d’objets», peut-on lire dans la description de la pièce.

Cette œuvre se veut «une réflexion comique sur la futilité du travail et sur l’utilité de l’expression artistique».

Une cinquantaine de personnes de tous âges pourront assister aux différentes représentations.

La programmation complète du Festival est disponible en ligne.