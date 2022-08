Des visites guidées pour comprendre l’évolution de Verdun

L’arrondissement de Verdun sera à l’honneur dans la prochaine série de visites guidées ArchitecTours, organisé par Héritage Montréal.

Du 6 août au 2 octobre, les citoyens pourront choisir un circuit parmi les six proposés, et partir à la découverte des dessous d’un secteur montréalais.

Les participants sont justement invités à explorer Verdun, cette ancienne ville ouvrière devenue arrondissement très prisé pour sa qualité de vie.

Le trajet permettra de croiser le canal de l’Aqueduc, la plage urbaine, les berges et la Promenade Wellington, en plus de prendre conscience de l’implication communautaire, citoyenne et politique des Verdunois.

Les six circuits proposés

– Quartier latin

– Plaza St-Hubert

– Le centre-ville

– Du campus MIL au Mile-End

– Le quartier Sainte-Marie

– Verdun

Tous les circuits permettent de découvrir les impacts des transformations sur l’aménagement, l’architecture, le patrimoine et le vivre en ville.

«De la démolition des fortifications au tournant du 19e siècle aux grands travaux de rénovation urbaine des années 1960 en passant par les récents projets citoyens, la ville de Montréal s’est transformée au rythme de nombreux projets d’aménagement, de démolition et de construction», peut-on lire dans la description du projet.

Ces visites d’une durée de deux heures auront lieu les samedis et dimanches, beau temps mauvais temps, jusqu’au 2 octobre.

Les inscriptions sont obligatoires et se font en ligne.