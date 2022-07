Bienvenue aux pollinisateurs

Le jardin des pollinisateurs a été pensé dans le but de favoriser la biodiversité et d’attirer les insectes pollinisateurs.

Un nouvel aménagement paysager a vu le jour cet été à Verdun.

En remplacement de l’ancienne mosaïculture qui se trouvait à l’angle du boulevard Champlain et de la 4e avenue, l’Arrondissement a mis sur pied le Jardin des pollinisateurs.

Conçu spécifiquement pour favoriser la biodiversité et attirer les insectes pollinisateurs, cet espace vert, qui comptait sept arbres matures, a été bonifié de près de 350 végétaux.

Six nouveaux arbres, 34 arbustes et 304 vivaces et graminées ont été plantés dans les derniers mois.

Photo: Clément Gaboury / Métro

Les variétés de végétaux ont notamment été choisies pour résister aux conditions urbaines.

Deux sentiers pédestres permettent de faire le tour du jardin et d’y observer les fleurs.

Photo: Clément Gaboury / Métro

Appel à projets citoyens

La Maison de l’environnement de Verdun invite d’ailleurs les citoyens à soumettre des propositions de projets à caractère environnemental.

Les projets retenus verront le jour dans l’espace public de l’arrondissement.

«En proposant un projet citoyen, vous pouvez agir concrètement contre les changements climatiques, protéger la biodiversité ou encore créer des quartiers plus résilients et des communautés plus fortes!», peut-on lire dans l’appel à projets.

Les citoyens ont jusqu’au 29 août pour soumettre leur idée de projet à la Maison de l’environnement de Verdun.