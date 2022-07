Les citoyens invités à recenser les papillons monarques

La Mission monarque organise un Blitz international de suivi du papillon Monarque du 29 juillet au 7 août à Montréal.

Pour sa sixième édition, l’événement consacré à la recherche pour la survie du monarque invite les amateurs de papillons à recenser les monarques, une espèce en voie d’extinction.

Pour participer à l’événement de science participative, les citoyens doivent réaliser une ou plusieurs Missions monarque pendant la période du blitz, et partager leurs observations sur le site de la mission. Les observations des papillons s’effectuent sur les plants d’asclépiades, la nourriture du monarque, présents notamment sur les berges du Saint-Laurent dans les quartiers de Lachine, LaSalle et Verdun. Son recensement se fait à tous les stades de développement, des œufs aux papillons en passant par les chenilles et les chrysalides.

Depuis sa création en 2016, plus de 2 000 participants ont observé près de 48 000 papillons monarques sur 123 000 asclépiades surveillées en Amérique du Nord. La Mission monarque est un programme de recherche participative fondée par l’Insectarium d’espace pour la vie pour assurer la sauvegarde de l’espèce menacée.