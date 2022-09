Thés originaux qui ne goûtent pas le gâteau 

Fondé en 2003, ce salon de thé offre une centaine de variétés de thé et de tisane, des accessoires de pro et de l’espace en masse pour savourer votre chaleureux délice.

Pu capab’ des thés au gâteau aux carottes trop sucrés? Métro est allé rencontrer Laurence, la gérante de la maison de Thé Cha Noir à Verdun, pour savoir comment se réchauffer, avec goût, cet automne.

Fondé en 2003, ce salon de thé offre une centaine de variétés de thé et de tisane, des accessoires de pro et de l’espace en masse pour savourer votre chaleureux délice. La mission de Thé Cha Noir est d’offrir des produits naturels, de qualité et abordables, et d’accompagner les gens dans l’univers de cette boisson synonyme d’ultime réconfort.

Voici les suggestions de la maison…

Pour se réchauffer l’automne

Mélange Notes d’automne : la recette maison de l’endroit est de retour pour l’automne! Fait avec une base de thé vert japonais, le mélange contient muscade, gingembre, cannelle, cardamome, clou de girofle, piment de la Jamaïque, vanille et orange. Le tout rappelle les arômes de la (très) populaire tarte à la citrouille épicée, un must pour les journées automnales plus fraîches.

Le chaï : fait avec une base de thé noir et des épices indiennes, le mélange est mijoté dans de l’eau et du lait, et du miel ou du sucre y est ajouté. Vous y retrouverez des touches d’épices comme de la cannelle, du gingembre, de la cardamome, du poivre noir, de l’anis étoilé et du clou de girofle.

London Fog : ce thé latté semblable au chaï est fait de thé Earl Grey crème (base de thé noir parfumé à la bergamote, à la vanille et aux fleurs de bleuets) et est mijoté dans de l’eau et du lait. Vous pouvez ajouter du miel pour velouter le tout.

Pour se réveiller lors des matins sombres

Mine de rien, le soleil se couche de plus en plus tôt. Pour vous tenir éveillé malgré la noirceur, Laurence conseille sans hésiter le thé Chaï Cha Noir : clou de girofle, cannelle, gingembre, orange, poivre noir, anis, cardamome, graines de fenouil et coriandre.

Elle propose sinon de prendre un thé noir biologique d’Afrique ou encore un matcha.

Ces familles de thé ont une grande concentration de caféine, ce qui peut remplacer votre latté matinal.

Pour une dose de réconfort lorsqu’on est enrhumé

La tisane Sapin baumier : fait avec du sapin baumier (arbre d’Amérique du Nord d’une puissante odeur), ce mélange aromatique aide à adoucir la gorge et à ouvrir les voies respiratoires.

La tisane Chasse-grippe : elle contient du sapin baumier, de l’orange, du citron, du gingembre et de la mélisse. Le tout mélangé à une base de maté. L’infusion est donc caféinée et idéale pour un p’tit kick quand on se réveille bien congestionné.

Apprivoiser le matcha

Le matcha, c’est la réduction en poudre d’un thé vert nommé tencha. Mélangez la poudre avec de l’eau chaude, fouettez et le tour est joué. La potion verte est reconnue pour ses antioxydants. Ceux qui s’y initient mélangent généralement ce thé à du lait chaud et à un agent sucrant, au goût.

«Comme c’est un goût assez vif, assez végétal, assez franc, parfois un peu amer, une merveilleuse façon d’avoir une boisson réconfortante, c’est un matcha latté, chaud ou glacé, confirme la pro du thé. Vous pouvez sucrer avec un peu de miel.» Thé Cha Noir vend d’ailleurs un ensemble complet pour façonner son matcha à la maison.

Les préférés de la reine Les thés préférés de la défunte reine Élisabeth II étaient l’Earl Grey et les thés en provenance de Darjeeling et d’Assam. La maison de thé verdunoise tient ces variétés, si vous voulez faire un dernier cheers en son honneur, sur place ou à la maison.