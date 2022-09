Combo café-vinyle chez Bravo

Bravo musique a eu l’ingénieuse idée de réunir café et vinyles en un même endroit lumineux et douillet. La maison de disques a ouvert les portes de son tout nouveau café boutique en plein cœur du Plateau Mont-Royal le 6 septembre. L’occasion de s’arrêter pour un instant et de faire le plein de musique queb.

Sur les étals de la boutique — dont le décor arbore avec goût l’orangé brûlé caractéristique de l’entreprise — se déploient les albums des artistes de Bravo, dont font notamment partie Gab Bouchard, Lou-Adriane Cassidy, Evelyne Brochu, Thierry Larose et Maude Audet.

Le décor du café boutique arbore avec parcimonie l’orangé brûlé caractéristique de Bravo musique. Photo : GRL photographie

Savourer un espresso, un filtre ou un latte au matcha est ainsi l’occasion de passer en revue les vinyles (ou CD) manquant à sa collection ou de mettre la main sur le t-shirt ou le hoodie de notre artiste favori.e. Oui, en plein celui qui nous faisait de l’œil à son dernier show.

Les quatre sandwichs classiques au menu (déjeuner, B.L.T., tomates, fromages) assouviront en outre certainement les fringales.

Bravo musique, dirigée par Cœur de pirate, offre désormais de récupérer les commandes au café boutique, qui se trouve dans les bureaux de la maison de disques.

Café Bravo musique

4577, boulevard Saint-Laurent

Mardi au samedi

7 h 30 à 18 h