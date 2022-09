Une bonne soirée avec Lou-Adriane Cassidy

C’est dans une Sala Rossa remplie d’un public attentif et conquis d’avance que la talentueuse et énergique Lou-Adriane Cassidy a présenté officiellement en sol montréalais, mercredi soir, son deuxième album Lou-Adriane Cassidy vous dit: bonsoir, paru en novembre 2021.

Si c’était sa «rentrée montréalaise», c’était loin d’être la première fois qu’elle présentait ce spectacle. Après un petit lancement intime à l’Esco lors de la sortie de l’album en période de pandémie, Lou-Adriane a fait une grande tournée du Québec tout l’été en passant par les plus importants festivals, de La Noce au FME, sans oublier le Festif.

Lou-Adriane Cassidy sur scène pour la rentrée montréalaise de son deuxième album. Crédit: Denis Germain

Une énergie débordante

En résulte un concert superbement rodé durant lequel la chanteuse brille de mille feux, déployant différents registres, parfois doux et calmes, parfois, voire plus souvent, profondément rock’n’roll.

Parce que, oui, un spectacle de Lou-Adriane Cassidy, ça déménage! Sans que la musicienne ait à faire beaucoup d’interventions au micro, son énergie bouillonnante se dégage de manière contagieuse grâce à son intense présence scénique. Elle saute, danse, se met à genoux et s’adonne au headbang et même au scream, comme dans un spectacle de heavy metal.

Lou-Adriane Cassidy sur scène pour la rentrée montréalaise de son deuxième album. Crédit: Denis Germain

Des musiciens de talent

Ses musiciens y sont pour beaucoup dans la dimension rock’n’roll du spectacle. Au piano et à la batterie, on retrouve respectivement Vincent Gagnon et P-E Beaudoin, membres de la formation Ping Pong Go. La basse est assurée par Alexandre Martel, également coréalisateur et coauteur de l’album, et responsable de la mise en scène du spectacle. En tant que guitariste, Thierry Larose, connu pour son projet musical solo, se démarque du lot. Ses jubilatoires solos de guitare électrique suscitent chaque fois l’extase du public.

Lou-Adriane Cassidy sur scène pour la rentrée montréalaise de son deuxième album. Crédit: Denis Germain

Un répertoire riche

Entre les pièces Le corps en mouvement et Entre mes jambes, la chanteuse enlève sa robe pour poursuivre le spectacle en sous-vêtements pâles. Un choix audacieux, mais puissant, qui trouve un écho particulièrement intéressant avec les textes chantés, qui explorent, comme ceux de la majorité de l’album, la sexualité de la musicienne.

Après l’agitée Écoute, son partenaire, Alexandre Martel, lui apporte un peignoir rouge dans lequel elle s’emmitoufle pour interpréter la douce et magnifique chanson Ça va ça va, issue de son premier album.

La chanteuse a d’ailleurs su ravir ses plus anciens fans comme ses nouveaux, interprétant plusieurs titres du premier album comme La fin du monde à tous les jours, Poussière, Ce qu’il reste et La petite mort, en plus de l’entièreté du deuxième album.

Bref, un spectacle généreux, qui brasse tout en étant très chaleureux.

Lou-Adriane Cassidy sur scène pour la rentrée montréalaise de son deuxième album. Crédit: Denis Germain

Lou-Adriane Cassidy sera de retour à Montréal le jeudi 13 avril 2023 au Club Soda.