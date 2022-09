Après Les Louanges et Charlotte Cardin, c’est l’autrice-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy qui a remporté le prix Slaight Music pour un auteur-compositeur émergent 2022, présenté par le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC).

Créé en 2017, le prix récompense l’écriture et la composition de chansons d’artistes émergent.e.s sur la voie du succès, un.e francophone et un.e anglophone. L’auteur-compositeur et réalisateur originaire de l’Ontario Eli Brown, qui réside maintenant à Los Angeles, est le lauréat anglophone de cette année.

En plus d’obtenir une bourse, Lou-Adriane Cassidy et Eli Brown recevront des billets VIP pour le Gala 2022 qui se tiendra le 24 septembre prochain au Massey Hall de Toronto.

Cassidy, qui a fait paraître en novembre 2021 l’album Lou-Adriane Cassidy vous dit: bonsoir, et Brown, connu pour son travail sur In The Bible de Drake avec Lil Durk & Giveon, se sont démarqué.e.s parmi 30 candidatures.

Les cinq autre finalistes francophones de cette année étaient Robert Robert, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, LUMIÈRE et Étienne Coppée.

Deux jurys – un jury francophone et un jury anglophone – composés de 13 expert.e.s reconnu.e.s de l’industrie musicale avaient la tâche de choisir les lauréat.e.s après deux tours de scrutin.