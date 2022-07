Charlotte Cardin charme les Plaines

Charlotte Cardin a su lancer la première édition post-pandémique du Festival d’été de Québec de manière exceptionnelle mercredi soir en livrant un concert d’une qualité qui n’a rien à envier aux plus grandes stars du monde. Et les gens de Québec ont écouté les conseils des organisateurs en arrivant tôt sur les Plaines.

Avant de monter sur scène pour sa carte blanche, Cardin a réchauffé la foule en faisant jouer le succès Man! I Feel Like a Woman! de Shania Twain. Dès la fin de la trame, des «Charlotte! Charlotte! Charlotte!» se sont fait entendre dans la foule et la reine des plus récents Junos Awards est débarquée sur scène au son de Passive agressive.

Avant d’enchaîner avec notamment Daddy, Sad Girl et Oceans, la Montréalaise de 27 ans a reconnu «être aux anges» d’être sur les Plaines. Elle avouera plus tard «avoir le vertige». «Je n’arrête pas de découvrir de nouvelles foules partout où je regarde. On a sorti notre premier album en plein milieu d’une pandémie. De vous retrouver ici et chanter les chansons avec vous, c’est f*c**ng incroyable!», a-t-elle mentionné en référence à la foule monstre qui se dressait devant elle. Une foule d’une rare densité pour un artiste québécois en vedette sur les Plaines.

Cette foule dense était attentive et impliquée dans le concert. Pendant Je quitte, les lumières des milliers de cellulaires se sont allumées sur toute l’étendue des Plaines d’Abraham. Pendant Sex To Me, la chanteuse a partagé le refrain avec les spectateurs.

Patrick Watson, invité surprise

Comme le Festival d’été avait donné carte blanche pour la soirée à Charlotte Cardin, celle-ci s’est permis un numéro de trois chansons en compagnie de son «ami, le f****ng God» Patrick Watson. Un numéro dont elle qualifie le processus créatif d’une de ses «meilleures expériences».

Pour ce segment du spectacle, Watson s’est joint à la vedette de la soirée dès les premières notes de Faufile. Ils ont par la suite partagé un moment intime au piano en interprétant Je te laisserai des mots avant de conclure avec une étonnante reprise de Diamonds de Rihanna.

Confettis et anniversaire de sa «Main Girl»

Avant de conclure la soirée, Cardin a chanté Phoenix, Fous n’importe où et Meaningless. Cette dernière s’est terminée par une forte pluie de confettis.

Au rappel, la chanteuse a tenu à souligner le 60e anniversaire de sa mère qui était d’ailleurs présente dans la foule. «J’aimerais qu’elle sache qu’elle est ma Main Girl!», a-t-elle mentionné avant d’enchaîner avec son succès du même nom.

Puis, elle a conclu le tout avec une interprétation touchante d’Anyone Who Loves Me avec une chorale à ses côtés.

Lennon Stella livre sans connecter

Préalablement à la carte blanche de Charlotte Cardin, c’est la Canadienne de 22 ans Lennon Stella qui a réchauffé les planches de la nouvelle scène plus basse et moins profonde des Plaines. D’abord connue avec sa sœur Maisy dans la série Nashville, elle a effectué un virage pop et solo en 2018.

Accompagnée notamment par deux choristes, elle a notamment livré des reprises de Somewhere Only We Know et Thank You en plus de ses titres Feelings, La Di Da et Kissing Other People. Bien que sa performance était musicalement impeccable et que sa douce voix charmante, elle a limité ses interventions. Les spectateurs attentifs auront donc seulement appris qu’elle était déjà passée par Québec et qu’elle avait trouvé que ça ressemblait à l’Europe, et c’est à peu près tout.

Parlant de spectateurs attentifs, c’était plutôt le contraire pour la majorité de ceux qui se trouvaient sur les Plaines pendant sa prestation. Le site était particulièrement bien rempli de gens de tous âges, autant femmes qu’hommes, pour la jeune chanteuse qui a remporté le Juno du nouvel artiste de l’année en 2020. Celle-ci semble toutefois avoir connecté seulement avec les spectateurs de l’admission générale situés tout près de la scène.