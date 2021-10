La politique municipale expliquée aux jeunes

Le conseiller d’arrondissement, Younes Boukala, est également président de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) offre un dossier d’information à l’intention des jeunes pour les aider à mieux comprendre les élections municipales et le fonctionnement des villes.

Le conseiller d’arrondissement de Lachine et président de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ, Younes Boukala, invite les enfants et adolescents à s’intéresser à la politique municipale.

«La participation des jeunes aux élections municipales et leur représentation au sein des conseils municipaux demeurent des défis constants. Ce dossier pédagogique s’inscrit dans les efforts de l’UMQ pour susciter, dès le plus jeune âge, un intérêt pour le palier local», a déclaré par communiqué M. Boukala.

Destiné aux jeunes âgés de 7 à 14 ans, l’outil offert explique de façon simple et imagée ce qu’est une municipalité, comment se déroulent les élections municipales et le rôle des élus.

«J’invite l’ensemble du réseau scolaire et des bibliothèques municipales du Québec à rendre ce document accessible à leurs jeunes clientèles», exprime le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Le cahier de neuf pages est disponible gratuitement en format numérique sur le site Internet de l’UMQ.