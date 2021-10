Élections municipales: d’autres pancartes vandalisées à Dorval

Le vandalisme sur les pancartes électorales se poursuit dans la Cité. Cette fois, ce sont les pancartes du candidat indépendant à la mairie, Giovanni Baruffa, qui ont été endommagées.

Les pancartes du candidat à la mairie Marc Barrette, et du candidat au poste de conseiller municipal, Pascal Brault, ont été collées directement sur celle de M. Baruffa. Ce dernier suspecte que l’entourage du parti au pouvoir, Action Dorval, est responsable de ces actes. Il compte également soumettre une plainte à Élections Québec.

«Je sais que M. Brault et M. Barrette n’ont pas fait ça. Je suis convaincu que ç’a été fait par des personnes dans l’équipe de Marc Doret», soutient le candidat à la mairie.

C’est la deuxième fois que les pancartes de M. Baruffa sont endommagées de cette manière durant la campagne électorale. La première fois, il avait porté plainte à la directrice de la campagne à Dorval, Chantal Bilodeau. Le candidat à la mairie d’Action Dorval, Marc Doret, avait ensuite immédiatement contacté M. Baruffa afin de nier les accusations.

«Ils jouent un vieux jeu d’intimidation comme si on était dans les années 1980. Ils ont frappé à la mauvaise porte. Je n’accepte pas cette forme de provocation», ajoute M. Baruffa.

Le candidat a décidé de lancer dans l’arène politique pour une deuxième élection consécutive avec le support de sa famille et de son entourage à la suite du retrait d’Edgar Rouleau. Il propose une plateforme basée sur la transparence qui sera dévoilée plus en détail prochainement. Il est propriétaire d’une entreprise de transport et d’une garderie.