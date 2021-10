Élections municipales: des pancartes vandalisées par des élus?

Le candidat indépendant au poste de conseiller municipal de Dorval, Pascal Brault, a déposé une plainte auprès d’Élections Québec à l’encontre de l’équipe d’Action Dorval de Marc Doret pour avoir retiré l’une de ses pancartes.

M. Brault et son fils auraient aperçu le candidat à la mairie, Marc Doret, et le conseiller municipal, Michel Hébert, remplacer sa pancarte par celle de Laura Mariani, une candidate adverse dans le district 2 de la Cité. L’incident se serait produit au coin du chemin du Bord-du-Lac et de l’avenue de la Présentation, dans la matinée du 26 septembre.

«Ils m’ont dit que c’était le vent et la pluie qui avaient fait tomber ma pancarte alors que la leur se trouvait exactement là où était la mienne. Et on pouvait bien voir que les attaches avaient été coupées», rapporte M. Brault.

Le candidat indépendant a confronté les deux élus pendant que son fils filmait la scène. Dans cette vidéo soumise à Métro, on peut entendre ceux-ci nier les accusations.

L’équipe de M. Doret a effectué des changements au sein de ses candidats au début de la campagne, à commencer par sa propre nomination comme candidat pour la mairie avec le retrait d’Edgar Rouleau. Le parti a donc attendu une semaine après le début de la campagne pour installer de nouvelles pancartes. M. Brault avait l’avantage d’utiliser les endroits de son choix.

Le vandalisme de pancartes électorales est un phénomène récurrent. Des pancartes ont d’ailleurs été retirées et endommagées par des résidents de plusieurs arrondissements durant les récentes élections fédérales.

M. Doret et son équipe ont refusé nos demandes d’entrevue.

Élections de 2017

Cet incident ne serait pas le premier entre M. Brault et l’équipe d’Action Dorval. En 2017, le candidat indépendant a déposé une plainte contre le conseiller Michel Hébert qui n’aurait pas respecté la distance réglementaire de deux mètres avec la table où se trouvait la boîte de scrutin, le jour de comptabilisation des votes.

Provocateur, M.Hébert aurait été jusqu’à mettre sa main dans la boîte de scrutin et se faire avertir par la directrice de campagne, Chantale Bilodeau.

M. Brault est enseignant au Collège Sainte-Anne de Lachine. Il présente une plateforme fondée sur la gouvernance transparente, notamment en misant sur le principe de participation citoyenne dans l’élaboration des projets du district 2. De plus, il souhaite améliorer l’offre de logements abordable, bonifier les espaces verts, valoriser l’économie du Village de Dorval et créer un plan actif de mobilité.