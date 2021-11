Victoire écrasante de Marc Doret

Les électeurs dorvalois font confiance à Marc Doret, candidat pour Équipe Action Dorval, au poste de maire de la Cité. M. Doret a remporté 63,12% du scrutin, le soir du 7 novembre.

M. Doret porte le flambeau du maire sortant, Edgar Rouleau, qui a occupé ce poste pendant 16 ans. D’ailleurs, M. Rouleau avait remporté la mairie de la Cité en recueillant 71,23% des votes, en 2017.

«Je suis très content du résultat. Je pense que notre plan pour les quatre prochaines années reflétait ce que les gens voulaient», exprime le vainqueur.

Également de l’Équipe Action Dorval, Paul Trudeau, Robert LeSage, Jean-François Leroux et Nicole Duchastel ont été choisis par les résidents. Les candidats indépendants Pascal Brault et Christopher Von Roretz ont eux aussi accédé au conseil de la Cité.

«Nous allons commencer le mandat en révisant tous les commentaires que nous avons reçus des citoyens durant la campagne. On sait qu’on doit devenir plus vert et s’attaquer à la hausse des prix des maisons», affirme M. Doret.

Marc Doret – 63,12%

Giovanni Baruffa – 16,26%

Richard Moreau – 14,05%

Marc Barrette – 5,4%