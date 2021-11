Programmation de novembre à l’Entrepôt

L’humoriste Rosalie Vaillancourt sera de passage à L’Entrepôt de Lachine le vendredi 19 novembre. La comédienne est en tournée à travers le Québec pour présenter son spectacle d’humour néoburlesque (un terme qu’elle a inventé) intitulé Enfant Roi.

L’artiste de la scène qui a connu du succès sur le web avec les séries Rosalie et Avant d’être morte a également collaboré à de nombreux programmes télévisés.

Diane Tell en spectacle

La chanteuse de renommée internationale vient à Lachine pour présenter son dernier album, Haïku, sorti en octobre 2019, le 25 novembre.

Installée en Europe depuis 1984, mais originaire de Québec, la chanteuse de pop jazz possède un catalogue d’une douzaine d’albums de chansons originales. Elle a également participé à la production d’un album d’adaptations jazz avec des textes de Boris Vian et d’une comédie musicale Marilyn Montreuil, coécrite avec Jérôme Savary.

Informations et billetterie : 514 639 2247

Consignes sanitaires

Le couvre-visage pour les personnes de 10 ans et plus, le passeport vaccinal pour les personnes de 13 ans et plus et une pièce d’identité seront obligatoires pour assister à ces évènements. Toutes autres consignes sanitaires en vigueur devront également être respectées.