Un marché éphémère pour soutenir les entrepreneurs noirs

NAP Créations sera présent au Marché Pop-Up pour vendre ses vêtements et accessoires d'inspiration afro-caribéenne faits à la main.

Pour sa deuxième édition, le marché pop-up exposera des entreprises locales tenues par des propriétaires noirs à Lachine. Après un succès l’année dernière, le marché éphémère pour les entrepreneurs noirs, organisé par le Black Business Atlas, s’étendra sur 2 jours, les 16 et 17 juillet.

Des boutiques de vêtements aux pâtisseries en passant par des coiffeurs, une trentaine de vendeurs locaux exposeront dans ce marché pop-up. Les exposants de la rue Notre-Dame viennent majoritairement de Montréal ou d’ailleurs au Québec.

Le Black Business Atlas, un groupe d’entre-aide qui vise à «construire la communauté» est à l’origine de cette initiative. Pour ce faire, le groupe promeut des entrepreneurs noirs et encourage la consommation de leurs biens et services. Leur plateforme répertorie des entreprises détenues par des Noirs pour accroître leur visibilité et favoriser le contact avec les clients. Black Business Atlas offre aussi la possibilité de faire des collectes de fonds pour des organismes ou entreprises appartenant à des personnes noires.

Le marché aura lieu au 998 rue Notre-Dame de 12h à 18h et sera animé par DJ Steph.