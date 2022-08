2 M$ pour réaménager deux parcs à Lachine

Le conseil municipal a accordé un contrat de 2 M$ pour le réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque à la séance du 22 août.

Le projet vise notamment à stabiliser les berges des deux péninsules à l’embouchure du canal de Lachine sur le lac Saint-Louis.

L’entreprise Lemay rénovera les berges sur près de 5,8 kilomètres pour freiner leur érosion et protéger ce milieu hydrique. La conception des sentiers, et l’emplacement des arbres et du mobilier urbain font aussi partie du projet.

Le projet coûtera environ 2 millions de dollars au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS). La dépense assumée par la Ville prévoit un montant de 183 763,77 $ pour les contingences.

Anciennement une marina, le nouveau parc riverain de Lachine est devenu un lieu de loisirs. Lorsque les berges seront stabilisées, les quais de la marina seront réutilisés pour le pôle nautique et récréotouristique du nouveau parc riverain de Lachine.

Le réaménagement du nouveau parc riverain nécessite une équipe de divers spécialistes. Des architectes paysagistes, des ingénieurs de diverses disciplines, des biologistes et des techniciens seront impliqués dans le projet.

L’entreprise Lemay avait par ailleurs réalisé la conception du Théâtre de Verdure et le parc à skate du Parc olympique.

Avant le commencement des travaux, le secteur fera l’objet d’une étude d’impacts sur l’environnement. L’entreprise WSP Canada avait déjà réalisé des études hydrauliques et géomorphologiques.

Des travaux préparatoires commenceront à l’automne 2022.