Dernière édition 2022 pour le Sudbest

Le Sudbest termine son année le 24 et 25 septembre avec une édition axée sur «l’art, la culture et l’artisanat». Cet événement mensuel a pour but de redonner vie au quartier après les impacts de la pandémie en conviant les commerçants et artistes locaux à se mettre de l’avant.

Située au parc Lien Nord au bord du Canal Lachine, la célébration organisée par la Société culturelle «Les Survenants» entend célébrer les talents locaux avec «une programmation musicale et artistique de haut calibre». Dans un communiqué, elle dévoile que les musiciens «Calamine, Joyce N’Sana, The Liquor Store, Vinny Bombay, Frase & Fawna, Hawa B, Vinyl Caravan et DJ Cidoine» seront de la fête.

Outre la musique, les restaurateurs, les distillateurs et les microbrasseurs, des installations artistiques comme L’Arbre à palabres, création de l’artiste Elisabeth Cardin et Le Soi intérieur, création des organisateurs de l’événement seront sur place. Ces œuvres auront pour but de faire réfléchir les visiteurs sur leur vécu personnel de la pandémie et à aux impacts sociaux de celle-ci.