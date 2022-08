SudBest: un party gourmand «spécial» ce week-end

L’événement culinaire SudBest n’a pas dit son dernier mot. Lors de son avant-dernier rendez-vous estival, qui se déroule ce week-end, l’organisation a prévu une édition spéciale incluant ambiance festive, grignotines et rafraîchissements pour faire lever le party sur le canal Lachine.

Pour ceux qui l’ignorent encore, le SudBest est un événement mensuel inspiré du «Smorgasburg», un populaire marché alimentaire en plein air né à Brooklyn qui a gagné plusieurs grandes villes américaines.

Le concept a été adapté à la sauce montréalaise par les mêmes organisateurs des Premiers vendredis à l’Esplanade du Stade olympique dans le but de mettre de l’avant des commerçants qui ont été affectés par la pandémie.

L’événement se déroule habituellement à l’arrière de l’Arsenal, mais pour cette édition spéciale, on triple les rendez-vous! Il est aussi possible de profiter des festivités gourmandes au marché Atwater et au parc Sir-George-Étienne-Cartier.

Vous pouvez vous déplacer entre les trois spots grâce à des tuk-tuk qui seront mis à votre disposition gratuitement. Des tours guidés des lieux activités des trois lieux sont également disponibles gratuitement sous réservation.

Au programme…

Au Lien Nord (derrière l’Arsenal)

Samedi

Création d’une murale par JeanJules (muraliste) devant vos yeux, DJ Kelly et humour par Lucas Boucher et Cédric Gélinas-Séguin

Dimanche

Continuité de la murale, DJ Matt Cerf, son d’ambiance et rap de John Truth & Badminto et performance de Drag Brunch Montréal par Barbada et ses invitées

Toute la fin de semaine : Une trentaine de commerçants dont Bleu homard (foodtruck de la mer), Boba Boa (Bubble tea), Bibi (bar à jus) et Ivoire Candles (vente de chandelles artisanales).

Au parc Sir-George-Étienne-Cartier

Samedi

Musicalité par entre autres Jay Sea, Bonga Bonga et Guasá Guarriors, atelier de sérigraphie donnée par Rouli Roulant, expositions artistiques, animations, sculpture de ballons et maquillage pour enfants.

Dimanche

Encore de l’ambiance auditive par Dan Livingston, Flora Flores et Funk Lion et d’autres, expositions artistiques, animations et prestations de danse

Toute la fin de semaine : Quelques commerces dont Tacos Frida (restaurant mexicain), Cœur sauvage (bougies), de la bière sans alcool par Mordu, un espace repos aménagé par Karibu, un kiosque de fleurs et un studio mobile de tatouages par le studio Velours.

Au Marché Atwater

Vendredi soir dès 19h (ouverture des festivités)

Harmonie par Of Course et Karaba, projections par MAPP Montréal, bar à vins par Les douceurs du marché, bar à bières et cidres par Tite Frette

Samedi

Sonorité par plusieurs artistes, dont Rémi Cormier et Silicon Beats, projections, expositions artistiques, bar à vins par Les douceurs du marché, bar à bières et cidres par Tite Frette, bar à huitres par La poissonnerie du marché Atwater

Dimanche

Ambiance sonore par quelques talents dont Malia Laura et The Holy, projections, expos, bar à vins par Les douceurs du marché, bar à bières et cidres par Tite Frette

Toute la fin de semaine : Les foodtrucks du marché Atwater dont Léché dessert, Lucille’s Oyster Dive Le Petit Sao et Satay Brothers.

Il restera un dernier SudBest la dernière fin de semaine de septembre.

Heures d’ouverture : De 12 h à 23 h

Entrée gratuite