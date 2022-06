Les marchés publics accueillent de nouveaux agriculteurs

Les Kiosques de la Relève donnent l’opportunité aux nouvelles entreprises agroalimentaires de vendre leurs produits pendant l’été dans trois marchés publics montréalais : le marché Jean-Talon, le marché Maisonneuve et le marché Atwater.

« Avoir accès à un marché public d’envergure si tôt dans notre développement, ça fait toute la différence. C’est d’autant plus intéressant pour nous, car ça nous permet de tester notre capacité et notre logistique sans avoir la responsabilité d’être présents 7 jours par semaine », s’est réjoui le maraîcher de la ferme Au cœur du Pinacle, Rémi Fournier, par voie de communiqué. Ce dernier est présent cette saison au marché Atwater.

À l’instar d’une quinzaine d’autres jeunes agriculteurs, Rémi Fournier bénéficie de l’opportunité donnée par les Kiosques de la Relève, qui lui permet de louer un kiosque à la journée afin de vendre ses produits. Le marché Jean-Talon accueille les nouveaux maraîchers depuis le 2 juin, tandis que les marchés Maisonneuve et Atwater commenceront le 1er juillet prochain, jusqu’au 16 octobre.

Cette initiative des marchés Publics de Montréal, encouragée par la Ville et l’Union des Producteurs Agricoles (UPA), avait déjà fait l’office en 2021 d’un projet-pilote au marché Jean-Talon.

« Il est prioritaire pour nous de soutenir les jeunes de la relève qui portent le mouvement manger local, plus important que jamais. […] Les marchés publics sont une rampe de lancement pour ces jeunes productrices et producteurs et nous sommes heureux de pouvoir leur donner le coup de pouce qu’ils méritent avec nos Kiosques de la Relève », a souligné le directeur général de la Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal, Nicolas Fabien-Ouellet.